بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × إسبانيا (مونديال اليد)

كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، نظيره الإسباني، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين السابع و الثامن، ضمن بطولة كأس العالم، المقامة حاليا بألمانيا والدنمارك.

مشوار المنتخب

وكان المنتخب الوطني قد تأهل من دور المجموعات إلى الدور الرئيسي كثالث المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من فوزين وتعادل، برفقة السويد والمجر، إذ تنص لوائح البطولة على تأهل أول 3 منتخبات عن كل مجموعة.

ولعب الفراعنة في الدور الرئيسي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والسويد والنرويج والمجر وتونس.

وخسرت مصر أولى مباريات الدور الرئيسي، من النرويج بنتيجة 28-32، وتلقت هزيمة من الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 20-26، ثم هزمت تونس بـ30- 23 في المباراة الأخيرة.

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع و الثامن في ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 في ختام الدور الرئيسي و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23.

وحال فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول فى ملحق التأهيل لأولمبياد ريو طوكيو 2020، في حالة عدم الحصول على أمم إفريقيا القادمة.

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