مباشر.. مصر 18 - 17 أسبانيا .. كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة منتخبي مصر وإسبانيا، والتي تنطلق في السادس والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة العالم لكرة اليد.

ويطمح منتخب مصر للفوز على إسبانيا وتحقيق المركز السابع في المونديال، لضمان التواجد في ملحق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي بإمكانه التأهل لها أيضًا عن طريق الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل المباراة

أول 10 دقائق من بداية المباراة استطاع المنتخب الإسباني أن يوسع الفارق مع نظيره المصري حيث وسع الماتادور النتيجة لصالحه بسبعة أهداف مقابل خمسة.

وبعد مرور 15 دقيقة نجح المنتخب المصري في الوصول لنتيجة التعادل مع المنتخب الإسباني بعدما أصبحت النتيجة 10-10.

المنتخب المصري تعرض بعدها لضربة قوية اثر طرد إبراهيم المصري بجانب إيقاف علي زين، لكن منتخب الفراعنة نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه 18-17.

وحافظ المنتخب المصري على تقدمه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن إسبانيا نجحت في العودة والتقدم بنتيجة 22-21 في الدقيقة 37.

أخطاء مصرية بالجملة في الدقائق التالية أدت إلى تفوق إسباني بفارق أربعة أهداف لأول مرة خلال اللقاء، لتصبح النتيجة 26-22 في الدقيقة 41.