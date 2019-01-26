مران الأهلي.. تأهيل ثلاثي الفريق وغياب علاء وحضور الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض الثنائي حسام عاشور ومروان محسن تدريبات خفيفة بالكرة في مران الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويعاني عاشور من الإصابة في كاحل القدم في حين يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وواصل وليد أزارو مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب جلسة علاجية وتدريبات تأهيل في الجيم قبل أن يواصل أداء تدريبات الجري حول الملعب.

وكان اللاعب قد بدأ أمس تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

من جانبه، غاب أحمد علاء مدافع الأهلي عن مران الفريق الجماعي الذي حضره محمود الخطيب رئيس النادي، حسبما أفاد مراسل الخليج 365.

وكان الأهلي حقق فوزا ثمينا على مصر المقاصة مساء الخميس الماضي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأحمر، الذي يحتل المركز الثالث حاليًا في الدوري، لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين، في إطار منافسات الجولة العشرين من منافسات المسابقة.