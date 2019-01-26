مانشستر سيتي يمطر شباك بيرنلي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي أمام بيرنلي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

سحق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب الإتحاد، ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أفتتح جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي التسجيل وسجل الهدف الأول في الدقيقة

23، بعدها سجل بيرناندو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سجل كيفين دي بروين هدف السيتي الرابع في الدقيقة 61، ، بعدها سجل كيفين لونجلاعب بيرنلي هدف في مرماه "هدف عكسي" لتصبح النتيجة أربع أهداف دون رد، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو مهاجم السيتي الهدف الختامي في الدقيقة 85 عبر ركلة جزاء، لينتهي بفوز السيتي بخماسية دون رد.

ليتأهل السيتي إلى الدور القادم من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

شاهد ملخص المباراة ..