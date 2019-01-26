مانشستر سيتي يمطر شباك بيرنلي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

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سحق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب الإتحاد، ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
أفتتح جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي التسجيل وسجل الهدف الأول في الدقيقة23، بعدها سجل بيرناندو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سجل كيفين دي بروين هدف السيتي الرابع في الدقيقة 61، ، بعدها سجل كيفين لونج
ليتأهل السيتي إلى الدور القادم من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
شاهد ملخص المباراة ..
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