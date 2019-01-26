منتخب اليد يتقدم على إسبانيا في الشوط الأول بفارق هدف

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم انتهى الشوط الأول من مواجهة مصر وإسبانيا بمباراة تحديد المركز السابع ببطولة كأس العالم لكرة اليد بتقدم الفراعنة بفارق هدف. العالم لكرة اليد بتقدم الفراعنة بفارق هدف. وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بنتيجة18/17. ويبحث فراعنة اليد عن تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم وهو الفوز للحصول على المركز السابع.

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