فريال أشرف تتأهل لمباراة الميدالية البرونزية بالدوري العالمي للكاراتيه

تأهلت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر الوطني للكاراتيه الى مباراة الميدالية البرونزية لوزن -68 كجم فى بطولة الدوري العالمي،

والمقامة بالعاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 25 وحتى 27 يناير الجاري.

وكانت جيانا فاروق قد تأهلت للدور النهائي بعد فوزها على بطلة إيران بنتيجة 1 - 0، في نصف النهائي.

لتضمن مصر ميدليتين في أول أيام منافسات البطولة حتى الآن.