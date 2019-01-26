فريال أشرف تتأهل لمباراة الميدالية البرونزية بالدوري العالمي للكاراتيه

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تأهلت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر الوطني للكاراتيه الى مباراة الميدالية البرونزية لوزن -68 كجم فى بطولة الدوري العالمي،والمقامة بالعاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 25 وحتى 27 يناير الجاري.
وكانت جيانا فاروق قد تأهلت للدور النهائي بعد فوزها على بطلة إيران بنتيجة 1 - 0، في نصف النهائي.
لتضمن مصر ميدليتين في أول أيام منافسات البطولة حتى الآن.
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