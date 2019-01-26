فريق الأهلي للشباب يتعادل مع الإسماعيلي

النادي الاهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» سلبياً مع مضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة عشرة، والأولى من الدور الثاني لدوري الجمهورية للشباب.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مصطفى شوبير. الدفاع: فارس طارق – محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – مصطفى إلياس. الوسط: مصطفى عزت – محمد نصير – يوسف علاء – صلاح

أحمد «أوتاكا» – مصطفى صبحي. الهجوم: يوسف الجبالي.

وفي الشوط الثاني شارك أحمد خالد «كارلوس» بدلا من محمد نصير، والعربي جمال بدلا من يوسف الجبالي. خاض الأهلي المباراة تحت قيادة فنية جديدة، بعد تولي ياسر رجب مهمة المدير الفني للفريق، عقب رحيل عادل عبد الرحمن لقيادة الفريق الأول لنادي سموحة، إضافة إلى رحيل

كريم يحيى الظهير الأيمن لسموحة على سبيل الإعارة.

ونجح الفريق الأحمر في إنهاء الدور الأول وهو على صدارة الترتيب، رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك لأجل غير مسمى، حيث جمع ٤٤ نقطة من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في مباراتين فقط، بينما لم يتلق أي هزيمة، مسجلاً ٣٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٩ أهداف فقط. ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ ياسر رجب مديرًا فنيًا، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.