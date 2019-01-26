جيانا فاروق تتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم تأهلت جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه، إلى الدور النهائي ببطولة الدوري العالمي، المقامة بالعاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 25 المقامة بالعاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 25وحتى 27 يناير الجاري. وصعدت جيانا للدور النهائي بعد فوزها على بطلة إيران بنتيجة 1 - 0، في نصف النهائي.

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