الأهلي يدعم حملة محاربة سرطان الثدي

الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال تنظم اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي برئاسة محمد يوسف، ولجنة المرأة برئاسة عزة زيان مؤتمراً بالتعاون مع مؤسسة «بهية»؛ لمحاربة سرطان الثدي تحت عنوان «من أجل مستقبل بلا سرطان»، وذلك يوم الجمعة الموافق ٨ فبراير المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في الثانية ظهراً أمام الشاشة الرئيسية. وذلك يوم الجمعة الموافق ٨ فبراير المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في الثانية ظهراً أمام الشاشة الرئيسية. ويستضيف الأهلي على هامش المؤتمر معرضاً لبيع المنتجات لبعض السيدات ضمن حملة محاربة السرطان، وذلك لتقديم الدعم المعنوي لهن في مكافحتهن للسرطان. ويأتي اهتمام الأهلي بدعم حملة محاربة سرطان الثدي في إطار دوره المجتمعي الدائم نحو المشاركة في كافة المجالات التي تخدم عضوات النادي.

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