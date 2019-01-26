أحمد علاء يغيب عن مران الأهلي

أحمد علاء مدافع الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

غاب أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي اليوم تدريباته؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غد الاثنين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد استعدادا

لمواجهة وادي دجلة. يذكر أن الأهلي حقق فوزا ثمينا على مصر المقاصة مساء الخميس الماضي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الدوري الممتاز.