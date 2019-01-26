4 مشاهد دليل إصرار مصر على تنظيم بطولة ناجحة بأمم أفريقيا 2019

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

ظهرت العديد من الشواهد منذ إعلان مصر تقديم ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون واعتذار المغرب عن التقدم بملف لاستضافة البطولة، على إصرار الدولة المصرية على تنظيم بطولة ناجحة تكون حديث العالم خاصة وأنها تحمل رسالة هامة بأن مصر بلد الأمن والأمان.

الوفد تستعرض المشاهد التي تؤكد أن بطولة أمم أفريقيا ستكون مختلفه عن البطولات السابقة من الناحية التنظيمية.

1- دعم غير مسبوق من الدولة لملف استضافة أمم افريقيا

جاء في مقدمة المشاهد دعم الدولة المصرية لملف تنظيم البطولة منذ اللحظة الأولى وهو ما ظهر جليا من خلال الحصول علي الموافقات الأمنية لاستضافة البطولة خلال وقت قصير جدًا، وايضًا النسبة التي حصلت عليها مصر خلال التصويت بكونجرس الاتحاد

الافريقي على استضافة البطولة، حيث أكتسحت مصر بنتيجة 16 صوت مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.

2- رئيس الوزراء رئيسا للجنة العليا المنظمة للبطولة

ومن أهم الشواهد التي تؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم بطولة تليق باسم مصر المتابعة الدائمة والمستمرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجميع الاستعدادات منذ إعلان إسناد التنظيم إلى مصر، وإعلان تعيين رئيس الوزراء، رئيسًا للجنة العليا للبطولة، على أن يكون هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة رئيسًا للجنة التنفيذية.

ومن الواضح أن رئيس الوزراء يأخذ الأمور بجديه واهتمام كبيرين،في ظل توجه الدولة نحو تقديم بطولة كبيرة، حيث قام بعقد أكثر من إجتماع

مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبوريدة، كما قام بأكثر من زيارة لتفقد التجهيزات باستاد القاهرة الدولي والذي سيستضيف حفل إفتتاح البطولة والمباراة الإفتتاحية.

3- اللجنة العليا تختار لجان البطولة

وجاء إعلان اتحاد الكرة بأن اللجنة العليا هي من ستقوم بتعيين اللجان الفرعية بالبطولة، ليؤكد حرص الدولة على تلافى أخطاء الماضي خاصة بطولة 2006، والبعد عن المجاملات التي اثارت العديد من الشبهات حول البطولة.

4- متابعات مستمرة على مدار الساعة من وزير الرياضة لكافة الاستعدادات

وشهدت الايام القليلة الماضية متابعات مستمرة من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لكافة الاستعداد، حيث قام بأكثر من ثلاث زيارات لتفقد تطوير ستاد القاهرة كما قام بحضور العديد من الاجتماعات مع مجلس اداراة اتحاد الكرة، وحرص على عقد مؤتمر صحفي مشترك مع هاني ابوريدة، اضافة الى حرصة على حضور جلسة ثلاثية لوضع الترتيبات النهائية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي بحضور هاني ابوريدة ايضا.