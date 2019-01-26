طبيب الأهلي يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن المران

كشف طبيب الأهلي خالد محمود سبب غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وحمدي فتحي عن تدريب المارد الأحمر الجماعي اليومبالتتش.
وقال طبيب الأهلي إن الجهاز الطبي فضل منح الثلاثي راحة إضافية اليوم للحفاظ عليهم
واكتفى الثلاثي أجايي وهاني وحمدي بالتدريبات البدنية فقط في مران اليوم ولم يشاركوا في المران الجماعي.
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