طبيب الأهلي يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن المران

دكتور خالد محمود طبيب الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال كشف طبيب الأهلي خالد محمود سبب غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وحمدي فتحي عن تدريب المارد الأحمر الجماعي اليوم بالتتش. بالتتش. وقال طبيب الأهلي إن الجهاز الطبي فضل منح الثلاثي راحة إضافية اليوم للحفاظ عليهم بعد المجهود الكبير الذي قدموه في لقاء مصر المقاصة السابق بالدوري الممتاز. واكتفى الثلاثي أجايي وهاني وحمدي بالتدريبات البدنية فقط في مران اليوم ولم يشاركوا في المران الجماعي.

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