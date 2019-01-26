جيرالدو يتألق.. وجلسة خاصة مع صالح في مران الأهلي

جيرالدو لاعب الاهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

شهد مران الأهلي، اليوم السبت، تألق الأنجولي جيرالدو صانع ألعاب فريق الأهلي وخطف الأضواء بلمساته المهارية التي قدمها في التقسيمة. وقدم جيرالدو فاصلاً من المهارات الفردية والمراوغات التي نالت إعجاب الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكان جيرالدو قد تخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض

لها في مباراة سموحة بالدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الاثنين في الدوري.

وفي سياق متصل، أجتمع لاسارتي، مدرب الفريق مع صالح جمعة لاعب الفريق على هامش التقسيمة الختامية في مران الفريق مساء

اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة المقتضبة حديث لاسارتي مع اللاعب حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات.

وكان لاسارتي قد أوقف مران الأهلي اليوم أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.