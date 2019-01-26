أشبيلية يقسو على ليفانتي ويحقق فوزه الأكبر هذا الموسم

عاد أشبيلية إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سحق ضيفه ليفانتي 5-صفر يوم السبت، وسجل كل أهدافه في الشوط الثاني ليحقق فوزه الأول في خمس مباريات بالدوري ويعود للمركز الثالث في الترتيب.



وتلقى فريق المدرب بابلو ماتشين دفعة بفوزه 2-صفر على برشلونة في ذهاب دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء لكنه لم ينجح في كسر مقاومة ليفانتي حتى سدد المهاجم الفرنسي وسام بن يدر في المرمى من زاوية صعبة في الدقيقة 48.



وكاد ليفانتي، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة 6-2 على يد أشبيلية في مباراتهما السابقة هذا الموسم، أن يتعادل بعد دقائق قليلة عندما أبدلت تسديدة إنيس باردي اتجاهها وارتدت من القائم.



وعاقب صاحب الأرض ليفانتي سريعا وضاعف تقدمه في الدقيقة 60 عن طريق الهداف أندريه سيلفا بعد تمريرة من الجناح الهولندي المتألق كوينسي بروميس.



وبدا أن ليفانتي استسلم بعد الهدف الثاني ولم يظهر أشبيلية أي رحمة، وزاد من تفوقه بهدف سجله فرانكو فاسكيز وآخر من ركلة جزاء أحرزه بابلو سارابيا.



وحصل الفريق الأندلسي على ركلة جزاء أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع وأعطى سارابيا الكرة إلى بروميس الذي لم يسجل أي هدف في الدوري مع أشبيلية.



وأضاع اللاعب الهولندي ركلة الجزاء لكن رد فعله كان سريعا وتابع الكرة إلى الشباك ليمنح أشبيلية فوزه الأكبر هذا الموسم.



ويحتل أشبيلية المركز الثالث في الترتيب برصيد 36 نقطة متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الرابع الذي يزور إسبانيول يوم الأحد. ويتصدر برشلونة، الذي يواجه جيرونا خارج ملعبه يوم الأحد، الترتيب برصيد 46 نقطة.