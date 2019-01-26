رياضة | مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية في كأس انجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية في كأس انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير على بيرنلي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل وذلك في إطار المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الانجليزي مساء اليوم السبت.
وجاء خماسية مانشستر سيتي عن طريق كلا من؛ جابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وكيفين لونج "هدف بالخطأ في مرماه" وسيرجيو أجويرو وذلك خلال الدقائق التالية على الترتيب: "23 و52 و61 و73 و85".
وكان أول تهديد لمانشستر سيتي على مرمى بيرنلي خلال الدقيقة 13 من عمر المباراة، وذلك بعد عرضية من الجبهة اليمنى من كينف دي بروين، للمهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.
وبهذا الفوز العريض لمانشستر سيتي على بيرنلي؛ يصعد المان سيتي للدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ترحيب برشلونة الإسباني، برحيل لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "الديلي ستار" الإنجليزية أن هناك إهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدمات نجم برشلونة "كوتينيو" في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن النادي الكتالوني يُفضل إنتقال "كوتينيو" إلي مانشستر يونايتد عن انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بسبب توتر العلاقة مع إدارة النادي الباريسي بسبب أزمة إنتقال البرازيلي "نيمار" لصفوف الفريق الباريسي.
وأشارت الصحفية الإنجليزية أن برشلونة يرحب برحيل "كوتينيو" في ظل ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الكتالوني، بسبب اعتماد فالفيردي المدير الفني للفريق على اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.
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