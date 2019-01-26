رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 5 × 1 هانوفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 5 × 1 هانوفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تعزيز موقعه في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه الكاسح على ضيفه هانوفر 5 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من البوندسليجا.
وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على مضيفه فرايبورج 4 /2 وباير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورج 3 /صفر وماينز على ضيفه نورنبرج 2 /1 وبوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه اوجسبورج 2 /صفر.
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