رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 5 × 1 هانوفر

تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تعزيز موقعه في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه الكاسح على ضيفه هانوفر 5 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على مضيفه فرايبورج 4 /2 وباير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورج 3 /صفر وماينز على ضيفه نورنبرج 2 /1 وبوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه اوجسبورج 2 /صفر.