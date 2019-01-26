رياضة | فوز بترول أسيوط والفكرية ومنفلوط والخارجة وتعادل بني مزار في المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بترول أسيوط والفكرية ومنفلوط والخارجة وتعادل بني مزار في المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الـ٢١ من مسابقة دوري الدرجة الثالثة، فوز ناصر الفكرية علي القوصية، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر الفكرية، بالمجموعة الثالثة.

وشهدت المباراه إحراز محمود نجاح الهدف الأول للقوصيه وسط حاله من الاعتراض من قبل الجهاز الفني للفكريه لعدم احتساب الكره السابقة للهدف ضربة حرة مباشره لترد بهدف علي ناصر الفكرية ثم توقف اللعب لأكثر من ١٢ دقيقه أثر الاعتراض على حكم اللقاء ثم استمر اللعب .

وسرعان ما عاد الفكرية للمباراه حيث استطاع عبدالرحمن معتصم من تحقيق التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله وانطلق الشوط وكان وش السعد محمد سعد له رأي آخر حيث احرز هدفين للفكريه احدهما في الدقيقة الثامنه من الشوط الثاني والاخر في الدقيقة تسعه عشر من نفس الشوط.

وقد أدار المباراه تحكيميا اسلام محمود حكم ساحه يعاونه كل اسلام ضياء مساعد أول وكيرلس نزيه مساعد ثان ومحمد وصفي مراقبا للمسابقات وسمير كامل مراقبا للحكام .

كما نجح منفلوط من تحقيق فوزا مهما علي ملوي بهدفين نظيفين في المباراه التي شهدها ملعب منفلوط، وتمكن فريق ابوتيج من تحقيق انتصارا مهما علي شبان أسيوط بثلاثه اهداف لهدف في المباراه التي جاءت على ملعب ابوتيج.

كما تعادل اسمنت اسيوط سلبيا مع فريق بني مزار في المباراه التي جمعتهما علي ملعب اسمنت اسيوط، وفاز فريق بترول أسيوط علي مركز شباب سمالوط بهدف نظيف في المباراه التي أقيمت علي ملعب البترول.

وفي ختام لقاءات هذه الجولة تمكن فريق مركز شباب الخارجة، من الفوز علي مركز شباب القيس، بهدفين لهد، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي .

ترتيب المجموعة الثالثة

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1- بترول اسيوط 45 نقطة

2- ناصر الفكرية. 36 نقطة

3- اسمنت اسيوط. 34 نقطة

4- مركز شباب الخارجة. 31 نقطة

5- بني مزار. 28 نقطة

6- القوصية. 28 نقطة

7- مركز شباب سمالوط. 26 نقطة

8- منفلوط. 26 نقطة

9- ملوي 26 نقطة

10- البداري. 25 نقطة

11- مركز شباب القيس. 23 نقطة

12- ابوتيج 22 نقطة

13- شبان اسيوط. 8 نقاط