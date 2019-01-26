رياضة | بوروسيا دورتموند يكتسح هانوفر.. وليفركوزن يتخطي فولفسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يكتسح هانوفر.. وليفركوزن يتخطي فولفسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تعزيز موقعه في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه الكاسح على ضيفه هانوفر 5 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على مضيفه فرايبورج 4 /2 وباير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورج 3 /صفر وماينز على ضيفه نورنبرج 2 /1 وبوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه اوجسبورج 2 /صفر.

وعلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني ضرب دورتموند بقوة وأحرز ثلاثة أهداف حملت توقيع ماركو رويس ماريو جوتزه ورافاييل جيريرو في الدقائق 60 و62 و67.

وتكفل مارفين باكالورز بتسجيل الهدف الوحيد لهانوفر قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة أحرز أكسيل فيتسل الهدف الخامس لدورتموند.

الفوز رفع رصيد دورتموند في الصدارة إلى 48 نقطة بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه شتوتجارت.

وتوقف رصيد فريق هانوفر عند 11 نقطة ليبقى في المركز السابع عشر قبل الأخير.