رياضة | صور مران الأهلي اليوم السبت استعدادا لمباراة وادي دجلة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مران الأهلي اليوم السبت استعدادا لمباراة وادي دجلة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس الإتحاد الإنجليزي ميلوول - x

19:30 - إيفرتون مانشستر سيتي 5 x

17:00 0 بيرنلي برايتون 0 x

17:00 0 وست بروميتش ألبيون كأس زايد للأندية الأبطال الرجاء الرياضي - المغرب 0 x

18:00 0 النجم الساحلي - تونس الدوري الإسباني الدرجة الأولى إشبيلية 5 x

14:00 0 ليفانتي أتلتيكو مدريد 2 x

17:15 0 خيتافي فالنسيا - x

19:30 - فياريال الدوري الإيطالي سامبدوريا 0 x

19:00 0 أودينيزي ميلان - x

21:30 - نابولي الدوري الألماني بوروسيا دورتموند 5 x

16:30 1 هانوفر 96 فرايبورج 2 x

16:30 4 هوفنهايم فولفسبورج 0 x

16:30 3 باير ليفركوزن بوروسيا مونشنغلادباخ 2 x

16:30 0 أوجسبورج الدوري الفرنسي ديجون - x

21:00 - موناكو نيس - x

21:00 - نيم أولمبيك بطولة العالم لكرة اليد للرجال بطولة العالم لكرة اليد مصر 18 x

18:30 17 إسبانيا

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