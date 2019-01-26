رياضة | بالأسماء.. 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد لسحق أوروبا والعودة لأمجاده الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد لسحق أوروبا والعودة لأمجاده الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش فريق ريال مدريد الاسباني حالة من التخبط وعدم الإتزان، ويعاني من تراجع النتائج والأداء بشكل كبير، منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانتقاله لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 46 نقطة، و5 نقاط عن جاره أتليتكو صاحب المركز الثاني بـ41 نقطة، كما تأهل بصعوبة لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يحمل الرقم القياسي في التتويج بلقبها.

ويحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة بريقه وأمجاده من جديد وفرض سيطرته علي القارة الأوروبية كما اعتادت جماهيره في السنوات الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد من أجل استعادة أمجاده:-

1- هاري كين:

يحتاج ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم سوبر لقيادة خط هجومه في المرحلة القادمة وذلك بعد تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما، ويعد الإنجليزي "هاري كين" مهاجم توتنهام هوتسبير خيارًا مثاليًا لقيادة هجوم الملكي نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية وتهديفية عالية يحتاج إليها الفريق المدريدي.

2- هازارد أو مبابي:

يحتاج ريال مدريد أيضًا للتعاقد مع جناح مميز لتعويض رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي فقد الفريق المدريدي جزء كبير من قوته وبريقه منذ انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، ومن اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف النادي المدريدي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإن كان الأول الأقرب للانضمام لصفوف الملكي.

3- جونيور فيربو:

الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس الاسباني من الاحتياجات التي يسعي لها فريق ريال مدريد الأسباني خلال المرحلة القادمة، ودخل النادي الملكي في مفاوضات قوية خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمات "فيربو" لتدعيم الجبهة اليسري للمرينجي ليكون بديلًا مستقبليًا للبرازيلي "مارسيلو".

4- كوليبالي أو رومانيولي أو دي ليخت:

من المراكز التي يحتاج ريال مدريد لتدعيمها خلال الفترة المقبلة خط الدفاع، ويضع النادي الملكي 3 لاعبين للتعاقد مع أحدهما لتدعيم دفاعاته في المرحلة المقبلة، الأول السنغالي "كاليدو كوليبالي" نجم نابولي الإيطالي، والثاني "رومانيولي" مدافع ميلان، والثالث دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، حيث تسعي إدارة الملكي لحسم التعاقد مع أيًا منهم خلال الفترة القادمة.

5- خاميس رودريجيز:

سيكون ريال مدريد في حاجة للاحتفاظ بخدمات لاعبه الكولومبي "خاميس رودريجيز" المُعار لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، ويجب أن تستعيد إدارة النادي الملكي لخدمات "رودريجيز" وعدم الموافقة على بيعه نهائيًا، وذلك نظرًا لحاجة الفريق لجهوده في المرحلة القادمة، عودة رودريجيز ستكون إضافة قوية للمرينجي في الفترة القادمة.