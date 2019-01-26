رياضة | فوز الأميرية والاتصالات وسقوط البلاستيك وتعادل ألماظة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الأميرية والاتصالات وسقوط البلاستيك وتعادل ألماظة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأميرية في تحقيق فوز عريض، على حساب فريق الغابة بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال لقاءات الجولة الثالثة والعشرين للمجموعة السادسة في دوري القسم الثالث.

وتخطى فريق الاتصالات عقبة ضيفه فريق اتحاد الشرطة، بالفوز بهدف نظيف، حقق بهتيم فوز مثير على البلاستيك 1/2، وتغلب فريق القومى على حساب نظيره فريق مصر للتامين 0/2، وحسم التعادل الإيجابي لقاء ألماظة والعبور، بهدف لكل فريق، تعادل سلببا المرج واسكو .

كان فريق السكة الحديد قد حجز مقعدا في دورة الترقي، عقب فوزه على منشية ناصر بهدف أحمد كشري في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

الترتيب:

1- السكة 58 نقطة

2- الاتصالات 48 نقطة

3- الشرطة 43 نقطة

4- البلاستيك 42 نقطة

5- بهتيم 41 نقطة

6- التامين 36 نقطة

7- الماظه 36 نقطة

8- العبور 29 نقطة

9- الغابه 27 نقطة

10- القومى 25 نقطة

11- الاميريه 23 نقطة

12- المرج 19 نقطة

13- اسكو 16 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط