رياضة | فالفيردي يكشف عن منافس برشلونة على لقب الدوري.. ويفسر سبب إراحة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف عن منافس برشلونة على لقب الدوري.. ويفسر سبب إراحة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن مواجهة جيرونا غدًا الأحد في الدوري معقدة، كما أكد أن الفوز بالدوري من أولوياتهم هذا الموسم.

وقال فالفيردي في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "إنه ديربي وهي مباراة معقدة، الخصم متحمس ومتألق في الدوري والكأس، نعرف أن الفوز سيكلفنا الكثير في مونتليفي".

وعن إراحة ميسي في مباراة إشبيلية في الكأس الأربعاء الماضي، علق فالفيردي قائلاً : "الأمر يكون حسب تقدير المدرب، هو من يعرف كيف يقدر حالة اللاعبين، نفعل ما هو أفضل للفريق والنادي".

وعن سبب عدم حديثه مع دي يونج مثلما فعل جوارديولا وتوخيل مدربي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، قال فالفيردي :" هذا الأمر ليس من أسلوبي، القرار بيد اللاعب ولا يمكنك الحديث مع لاعبين لديهم عقود مع أندية أخرى".

وعن الضجة التي أثيرت عن لعب هذه المباراة في ميامي الأمريكية، قال : "انظر كيف سارت الأمور، الفريقان في الكأس، لعبنا الأربعاء وهم لعبوا الخميس، ليس هناك الكثير لأقوله".

وعلق فالفيردي إذا كانت مباراة العودة أمام أشبيلية في الكأس الأربعاء المقبل ستؤثر على تشكيلة الغد قائلاً : "لا، على الإطلاق، سأفعل ما يجب لكي نفوز وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا".

وعن البطولة المفضلة بالنسبة له هذا الموسم، قال فالفيردي : "نعطي الأولوية لمباراة الغد، هناك الكثير من الحديث عن المداورة عندما تخسر، ليست لدي أي مخاوف عندما أقول إن الدوري أولوية بالنسبة لنا".

وعن الصفقة الجديدة كيفن برينس بواتينج، قال فالفيردي : "أدرك أنه في موقف صعب لأنه وصل للتو، سوف يساعدنا وسيعتمد الأمر على ليونيل ميسي وسواريز".

وعلق فالفيردي إذا كان دي يونج قادر على إحداث ثورة في الفريق قائلاً : "يعتمد هذا على الآداء الذي سيقدمه في المستقبل، لقد حصلنا عليه في الوقت المناسب، عليه أن يتأقلم ويتكيف مع اللاعبين".

واختتم فالفيردي تصريحاته عن المنافسة في الدوري مع ريال مدريد وأتلتيكو قائلاً: "ننظر إلى الأقرب وهو الآن أتلتيكو لكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد أبدًا".