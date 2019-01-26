رياضة | طنطا يستضيف الحمام في مباراة عودة الثقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يستضيف الحمام في مباراة عودة الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، نظيره الحمام غدا الأحد بالجولة 16 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

يخوض طنطا المباراة أملا في الثلاث نقاط، لعودة الثقة للاعبين والجهاز الفني، بعد التفريط في الصدارة بالمباراة الماضية أمام الجزيرة والذي انتهت بالتعادل السلبي، بينما يسعي الحمام بقيادة مصطفى عبده للفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط.

يأتي طنطا في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن الرجاء المتصدر، بينما يحل الحمام في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

شهد لقاء الدور الأول فوز طنطا بهدفين مقابل هدف، علي ملعب الحمام.

ترتيب المجموعة:-

1- الرجاء 27 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- المنصوره 26 نقطة

4- الأوليمبي 25 نقطة

5- طنطا 25 نقطة

6- البلدية 25 نقطة

7- غ المحله 24 نقطة

8- أبو قير 21 نقطة

9- فاركو 20 نقطة

10- كفر الشيخ 18 نقطة

11-الحمام 17 نقطة

12- الجزيرة 14 نقطة

13- تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 4 نقاط