رياضة | فوز بنى عبيد وبلقاس وميت الخولى والمطرية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بنى عبيد وبلقاس وميت الخولى والمطرية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتمت منافسات الجولة الحادية والعشرون بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث، بتعادل دكرنس أمام ضيفه غزل دمياط بهدف لمثله .

وتمكن بلقاس من تحقيق فوز صعب على حساب ضيفه الرباط والأنوار بهدف دون مقابل، فيما حقق بنى عبيد فوزا غاليا على حساب إتحاد المنزلة بهدفين دون مقابل .

وفرط فارسكور فى فرص بقاؤه بدوري القسم الثالث، وخسر بهدفين دون مقابل، أمام المطرية فيما حسم التعادل السلبى مباراة بورفؤاد وشربين، بينما عاد مياه الخولى بنقاط مباراته الثلاث بعدما تغلب على مستضيفه مياه الدقهلية بهدف دون مقابل .

بذلك يتأهل دكرنس إلى دورة الترقي، المؤهلة لدوري القسم الثاني، في حين هبط فارسكور والرباط رسميا إلى دوري الدرجة الرابعة.

ترتيب المجموعة العاشرة

1 دكرنس 51 نقطة

2 بورفؤاد 42 نقطة

3 شربين 38 نقطة

4 غزل دمياط 28 نقطة

5 مياه الدقهلية 26 نقطة

6 إتحاد المنزلة 25 نقطة

7 بلقاس 24 نقطة

8 المطرية 24 نقطة

9 بنى عبيد 23 نقطة

10 ميت الخولى 22 نقطة

11 فارسكور 18 نقطة

12 الرباط والأنوار 15 نقطة