رياضة | ثلاثي الأهلي يغيب عن تدريبات اليوم بفرمان من لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الأهلي يغيب عن تدريبات اليوم بفرمان من لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طبيب الأهلي خالد محمود سبب غياب الثلاثي جونيور أجايي، ومحمد هاني، وحمدي فتحي عن تدريب المارد الأحمر الجماعي اليوم بالتتش.

وقال طبيب الأهلي إن الجهاز الطبي فضل منح الثلاثي راحة إضافية اليوم للحفاظ عليهم بعد المجهود الكبير الذي قدموه في لقاء مصر المقاصة السابق بالدوري الممتاز.

واكتفى الثلاثي أجايي، وهاني وحمدي بالتدريبات البدنية فقط في مران اليوم، ولم يشاركوا في المران الجماعي.

كما اكتفى حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمشاركة في جزء من المران الجماعي للفريق الأحمر، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض حمدي فتحي المران الجماعي للفريق وشارك في التدريبات البدنية وجزء من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة التي خصصها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

وكان حمدي قد تعرض لإصابة بسيطة خلال مباراة الأهلي أول أمس أمام مصر المقاصة، حيث خرج في الشوط الثاني وحل زميله أحمد علاء بديلا له.

كما واصل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني أزارو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي، أمام بيراميدز، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويؤدي أزارو برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة والانتظام في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.