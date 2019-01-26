رياضة | لاسارتي يجتمع بصالح جمعة على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع بصالح جمعة على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صالح جمعة لاعب الفريق على هامش التقسيمة الختامية في مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت الجلسة المقتضبة حديث لاسارتي مع اللاعب حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات.
وكان لاسارتي قد أوقف مران الأهلي اليوم أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتواجد بيبو في مران الفريق الأول وقام بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني، والشد من أزرهم قبل المباراة المقبلة أمام وادي دجلة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة أول أمس الخميس بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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