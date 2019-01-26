رياضة | لاسارتي يجتمع بصالح جمعة على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع بصالح جمعة على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صالح جمعة لاعب الفريق على هامش التقسيمة الختامية في مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة المقتضبة حديث لاسارتي مع اللاعب حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات.

وكان لاسارتي قد أوقف مران الأهلي اليوم أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.