كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود السكة الحديد إلى دورى الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقام الجهاز الفني بإشتراك 22 لاعب خلال الموسم الحالي هم ابراهيم شعللها ومحمد السعدنى في حراسة المرمى، وخط الدفاع بقيادة أحمد علي واحمد محمد واحمد مرسي واسلام عبده واسلام أبو العلا ومحمد عبد الفتاح شولا وممدوح رافت وعمرو يوسف، وخط وسط بقيادة عبد العليم السيد ومحمد أحمد ريعو واحمد سعد ومحمد سعيد ووليد أنور وصديق حسين ووجدى محيى، ويقود خط الهجوم مصطفى جعفر وأحمد عارف توتى ومحمد عاطف وهشام محيى، وتعاقد الفريق مع ثلاثة لاعبين وليد فيصل ومجدى عطوه واحمد حمدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية. الترتيب المجموعة السادسة 1- السكة الحدي 58 نقطة

2- الاتصالات 48 نقطة

3- اتحاد الشرطة 43 نقطة

4- البلاستيك 42 نقطة

5- بهتيم 41 نقطة

6- التأمين 36 نقطة

7- الماظه 36 نقطة

8- العبور 29 نقطة

9- الغابه 27 نقطة

10- القومى 25 نقطة

11-الاميريه 23 نقطة

12- المرج 19 نقطة

13- اسكو 16 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | صعود السكة الحديد إلى دورى الترقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.