رياضة | مصطفى عفيفي يتحدث عن حراس سيراميكا كليوباترا و"الأساسي" أمام الزرقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى عفيفي يتحدث عن حراس سيراميكا كليوباترا و"الأساسي" أمام الزرقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مصطفى عفيفي مدرس حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالمستوى الذي يقدمه الحراس الثلاثة محمود شكري ومحمد شريف وحسن ابراهيم سواء في المباريات الودية أو الرسمية.

وأشار مصطفى إلى أن الحراس يقدمون مستويات رائعة في التدريبات، مشددا على أن الثلاثي على درجة عالية من الكفاءة بعيدا عن اسم الحارس الذي يشارك في المباريات الرسمية، أو الحارس الاحتياطي.

وأكد على أنه يعتبر الحراس الثلاثة أساسيين، ولديهم القدرة على حماية مرمى الفريق في أي وقت وقت، ضاربا المثل بتألق الحارس محمد شريف أمام النصر في الجولة الماضية، والتي فاز فيها الفريق بهدف نظيف.

وقال مدرب الحراس: "محمود شكري كان يشارك في كل المباريات، وتعرض للإصابة قبل لقاء النصر، فقررنا الدفع بمحمد شريف، وظهر كأنه يشارك منذ بداية الدوري، إنه في حالة تركيز شديدة طوال الموسم، وعندما حصل على فرصة المشاركة تألق بشكل كبير، وأنا متأكد أن حسن إبراهيم جاهز لتقديم مستوى رائع ايضا".

واستطرد قائلا: "محمود شكري ومحمد شريف من أفضل الحراس التي قمت بتدريبها، لديهما ثبات انفعالي كبير ورد فعل سريع، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي حصلوا عليها من خلال اللعب للعديد من الأندية في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية".

وعن اسم الحارس الأساسي الذي سيشارك في لقاء الزرقا المقبل قال: "الحارس الأكثر جاهزية سوف يشارك، كلنا ثقة في الحراس الثلاثة، ونؤكد على دعمنا الكامل لهم في كل المباريات".

وشدد على أن قطاع الناشئين يضم حراس مميزين، وقام بتصعيد حارسين من القطاع هما حمزة معوض من مواليد عام ٢٠٠٠ وعلي الجابري من مواليد عام ٢٠٠١، مشددا على موهبة الثنائي