رياضة | تقارير.. برشلونة يوافق على رحيله نجمه إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة يوافق على رحيله نجمه إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ترحيب برشلونة الإسباني، برحيل لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الديلي ستار" الإنجليزية أن هناك إهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدمات نجم برشلونة "كوتينيو" في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن النادي الكتالوني يُفضل إنتقال "كوتينيو" إلي مانشستر يونايتد عن انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بسبب توتر العلاقة مع إدارة النادي الباريسي بسبب أزمة إنتقال البرازيلي "نيمار" لصفوف الفريق الباريسي.

وأشارت الصحفية الإنجليزية أن برشلونة يرحب برحيل "كوتينيو" في ظل ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الكتالوني، بسبب اعتماد فالفيردي المدير الفني للفريق على اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.