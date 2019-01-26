رياضة | لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الأوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم السبت على ملعب مختار التتش.
وتحدث لاسارتي مع رمضان صبحي في بعض التعليمات الفنية لتطبيقها خلال المباريات القادمة مع الأهلي، وحذره من الأنانية التي ظهرت عليه خلال المباريات السابقة، وضرورة التعاون مع زملائه لمصلحة الفريق.
وكان صبحي، أحرز هدفا خلا مباراة فريقه التي أقيمت أول أمس أمام المقاصة، وانتهت للمارد الأحمر بثلاثية دون رد ضمن مؤجلات الدوري العام.
ويستعد الأهلي لمواجهة دجلة، بعد غدٍ الإثنين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.
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