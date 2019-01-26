شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة دورتموند وهانوفر اليوم السبت في الدوري الألماني والان مع التفاصيل
الخليج 365- حقق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على هانوفر بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني.
أحرز أهداف دورتموند كل من أشرف حكيمي، ماركو رويس، ماريو جوتزه، رافائيل جيريرو وأكسيل فيتسل، في الدقائق 24، 60، 62، 67 و90، في حين سجل مارفين باكالورز هدف هانوفر الوحيد، في الدقيقة 86.
وواصل دورتموند صدارة البوندسليجا ووصل إلى 48 نقطة، بفارق 9 نقاط مؤقتا عن بايرن ميونخ، الوصيف، بينما توقف هانوفر عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.
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