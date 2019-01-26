شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع كاسيريس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده الرسمي مع المدافع مارتن كاسيريس اليوم السسبت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف الفريق.

وأكد النادي الإيطالي في بيان رسمي، على أن الإدارة تعاقدات مع كاسيريس بعدما نجح في اجتياز الفحص الطبي ليعود من جديد لليوفي للمرة الثالثة قادماً من لاتسيو.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يلعب فيها كاسيريس صاحب الـ31 عاما بقيمص يوفنتوس، حيث كانت المرة الأولي في 2009 قادماً من برشلونة، ثم لعب في صفوف الفريق للمرة الثانية في 2012 بعد فترة مع إِشبيلية.

ونجح يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب كاسيريس ليكون بديلاً للمغربي المهدي بنعطية والذي بات على مشارف الرحيل عن السيدة العجوز.