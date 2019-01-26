شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تنتظر سولاري في ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية أن الأرجنيتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سيوجه أزمة في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن سولاري، يجب أن يتخذ قرارًا في المباريات المقبلة، بشأن اختيار تشكيل الميرنجي.

وأكد الموقع الإسباني أن جاريث بيل وماركو أسينسيو، سيعودان للفريق في الفترة المقبلة، وقد يكون البرازيلي فينيسيوس جونيور، هو الضحية.

وشدد ديفنسا سنترال على أن سولاري، عليه أن يختار ثنائي من بين الثلاثي بيل وأسينسيو وفينيسيوس، في تشكيل الفريق.

وأشار إلى أن بنزيمة لا يمكن المساس به، بينما فاسكيز وفينيسيوس قد يعودان إلى مقاعد البدلاء بعد عودة بيل وأسينسيو.