شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ريال مدريد النارية لخطف هازارد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواصل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وضع خططه المستقبلية للتعاقد مع البلجيكي هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز بدأ التفكير في التعاقد مع هازارد بدون دفع أي مبالغ مالية في الصيف المقبل بعدما جهز خطة جديدة للانقضاض علي اللاعب.

واشار الموقع، إلي أن بيريز ينوي التضحية بالثنائي إيسكو وفيديريكو فالفيردي للرحيل لنادي تشيلسي في مقابل التعاقد مع هازارد بدون دفع أي أموال.

وأكد الموقع، علي أن بيريز يريد تقليل النفقات في الميركاتو بسبب الرغبة الواضحة في التعاقد مع أكثر من لاعب مميز حيث يخشي الرئيس مواجهة سياسة اللعب المالي النظيف.