شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة النجم الساحلي والرجاء المغربي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن خوان كارلوس جاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، التشكيل الأساسي لمباراة ربع نهائي الكأس العربية أمام النجم الساحلي التونسي، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. جاء تشكيل الرجاء محمد بوعميرة- إلياس الحداد- بدر بانون- عمر بوطيب- فابريس نغاه- عبد الرحيم الشاكير- نياسي- سفيان الرحيمي- أيوب ناناح- زكرياء حدراف- محسن ياجور. أما عن تشكيلة النجم فجاءت كالاتي: كريم عريبي- إيهاب المساكني -ياسين الشيخاوي- وجدي شريدة- كريم المواضي- مالك بعيو- ماهر الحناشي- عمار الجمل-صدام بنعزيزة- زياد بوغطاسي- مكرم البديري.

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