شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يتحدى ليفربول برسالة نارية والان مع التفاصيل

الخليج 365-أرسل الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة تحذيرية إلى نادي ليفربول متصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان لينجارد تألق وسجل هدفًا في شباك آرسنال بالأمس خلال لقاء الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونقل موقع MANCHESTER EVENING NEWS تصريحات جيسي لينجارد والذي قال: لقد تغيرت طريقة لعب مانشستر يونايتد، وسنفوز على ليفربول في المباراة المقبلة.

وأضاف لينجارد: قدوم سولشاير أفاد نادي مانشستر يونايتد، هو إنسان رائع للغاية جعلنا نلعب بحرية وقدم لنا الكثير من النصائح، وبالطبع أنت في كرة القدم تريد اللعب وأنت حر ومبتسم حتى تقدم الأفضل، سولشاير جعلنا نحقق هذا الأمر.

وأكمل لينجارد حديثه قائلًا: الكرة الهجومية تجعلك دائمًا تقدم أفضل ما لديك وتسجل أهداف قدر المستطاع.