انت الان تتابع الزمالك ينهي أزمة موندومو ويتفادى خصم الـ6 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن أن فريق القلعة البيضاء مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري المصري الممتاز، غدًا الأحد بسبب عدم تسديده مستحقات بعض اللاعبين السابقين وبالأخص مستحقات الكاميروني أليكسيس موندومو، وكتب "الغندور" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزمالك لا بد من دفع 15 مليونا غدًا لموندومو بعدما رفض التقسيط وحالة عدم الدفع، سيتم خصم 6 نقاط، وحتى الآن هناك أكثر من 200 مليون جنيه للاعبين رحلوا عن الزمالك".
وفي منشور آخر كتب الغندور: "أستاذ ممدوح عباس هل من الإدارة أن يرحل كل هؤلاء اللاعبين الأجانب وحتى المصريين دون إنهاء التعاقد معهم ويأتي على الزمالك اكثر من 200 مليون جنيه؟!". واختتم الغندور تغريداته على "تويتر" بأن رئيس نادي الزمالك أمر بتحويل 15 مليون جنيه فورًا صباحًا لموندومو لتجنب خصم 6 نقاط". وأشارت
وفي منشور آخر كتب الغندور: "أستاذ ممدوح عباس هل من الإدارة أن يرحل كل هؤلاء اللاعبين الأجانب وحتى المصريين دون إنهاء التعاقد معهم ويأتي على الزمالك اكثر من 200 مليون جنيه؟!".
واختتم الغندور تغريداته على "تويتر" بأن رئيس نادي الزمالك أمر بتحويل 15 مليون جنيه فورًا صباحًا لموندومو لتجنب خصم 6 نقاط".
وأشارت تقارير صحفية اليوم السبت، إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل مبلغ 15 مليون جنيه إلى اللاعب أليكسيس موندومو، لاعب الفريق السابق، نظير مستحقاته عن الفترة التي قضاها بالنادي، وذلك قبل يوم واحد من المهلة المحددة لإنهاء الأزمة.
وكان الزمالك مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده حال عدم سداد مستحقات اللاعب والتي كانت تنتهي صباح يوم الأحد 27 يناير.
يذكر أن الزمالك يتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة ويتبقى له مبارتان مؤجلتان.
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