انت الان تتابع عبد الله السعيد يقترب من العودة لصفوف المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

اقترب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، والمنتقل إليه حديثا من نادي أهلي جدة السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالى، من العودة لصفوف المنتخب الوطني الأول خلال معسكر مارس المقبل، بعد تألقه مع فريقه مؤخرًا، حيث يلتقي منتخب مصر مع النيجر يوم 22 مارس في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، بجانب خوض ودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر، حيث صعد المنتخب الأول رسميا، بعد الفوز في 4 مباريات متتالية على حساب النيجر وإي سواتيني "ذهابا وعودة" وتونس.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية، بعد أن خسر الفراعنة نسخة 2017 أمام الكاميرون، وتأمل الجماهير المصرية في استعادة اللقب المفقود منذ 2010، علمًا بأن المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، حيث توج باللقب 7 مرات أعوام: (1957،