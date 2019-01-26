انت الان تتابع لوكاكو يوضح الفارق بين مورينيو وسولسكيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

أوضح روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، الفارق بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر، والنرويجي أولي جونار سولسكيار المدير الفني المؤقت لليونايتد، وقال صاحب الـ25 عامًا، اليوم السبت: "كل مدرب لديه طريقة عمل خاصة به، جوزيه مورينيو كانت له طريقة عمل، حيث كان يحاول تطوير وتحسين اللاعبين، أولي جونار سولسكيار يحاول أن يفعل نفس الشيء أيضًا، وبالطبع يمنح المدرب اللاعبين الثقة، إنه يتحدث مع جميع اللاعبين، أنت تعلم إن كنت ستلعب وستشارك وتعلم لماذا، وعندما لا تلعب يخبرك عن السبب، هذا يشكل فارقا كبيرا".

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد: "لدينا تشكيلة من اللاعبين الشباب، لذلك بالنسبة للاعبين الصغار هم بحاجة لمعرفة ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله، أنا في هذه اللعبة منذ 10 سنوات ومررت بالعديد من غرف التغيير، والطريقة التي تُعامل بها أحيانا تتمحور حول الكثير من التواصل، وأولي جونار سولسكيار يفعل ذلك بطريقة رائعة". وواصل