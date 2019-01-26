انت الان تتابع غدا.. الاتحاد الدولي لليد يسلم مصر راية مونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
يعقد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لتسليم الوفد المصري الموجود في الدنمارك، لفاعليات كأس العالم راية البطولة لنسختها الـ27، والتي ستقام في مصر عام 2021، ويمثل مصر هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومؤمن صفا، رئيس بعثة يد الفراعنة المشاركة في المونديال. ويحتضن استاد جيسكي بنك بوكسن بهيرنينج الدنماركية، لقاء المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، أمام نظيره الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لتحديد المركز السابع، بالنسخة الـ26 من بطولات كأس العالم لكرة اليد.
وشهد نظام البطولة في هذه النسخة تغييرًا مهمًا عما كان عليه النظام في النسخ الثلاث الماضية، حيث عاد نظام البطولة إلى ما كان معمولًا به في نسخة 2011، وتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة للدور الثاني. وتأهلت المنتخبات صاحبة المراكز من الرابع للسادس، لمسابقة "كأس الرئيس" على مراكز
وشهد نظام البطولة في هذه النسخة تغييرًا مهمًا عما كان عليه النظام في النسخ الثلاث الماضية، حيث عاد نظام البطولة إلى ما كان معمولًا به في نسخة 2011، وتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة للدور الثاني.
وتأهلت المنتخبات صاحبة المراكز من الرابع للسادس، لمسابقة "كأس الرئيس" على مراكز "الترضية" من 13 إلى 24، في المقابل تم تقسيم المنتخبات الـ12 المتأهلة للدور الثاني إلى مجموعتين بحيث ضمت كل منها 6 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، من كل مجموعة إلى المربع الذهبي.
يذكر أن الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن فوز مصر باستضافة مونديال 2021، بعد منافسة قوية مع بولندا والنرويج والمجر، علمًا بأن بطولة 2021 في مصر ستشهد زيادة في عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 بدلًا من 24 في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.
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