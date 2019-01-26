انت الان تتابع غدا.. الاتحاد الدولي لليد يسلم مصر راية مونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

يعقد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لتسليم الوفد المصري الموجود في الدنمارك، لفاعليات كأس العالم راية البطولة لنسختها الـ27، والتي ستقام في مصر عام 2021، ويمثل مصر هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومؤمن صفا، رئيس بعثة يد الفراعنة المشاركة في المونديال. ويحتضن استاد جيسكي بنك بوكسن بهيرنينج الدنماركية، لقاء المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، أمام نظيره الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لتحديد المركز السابع، بالنسخة الـ26 من بطولات كأس العالم لكرة اليد.

وشهد نظام البطولة في هذه النسخة تغييرًا مهمًا عما كان عليه النظام في النسخ الثلاث الماضية، حيث عاد نظام البطولة إلى ما كان معمولًا به في نسخة 2011، وتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة للدور الثاني. وتأهلت المنتخبات صاحبة المراكز من الرابع للسادس، لمسابقة "كأس الرئيس" على مراكز