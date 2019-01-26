الامارات | ميدو يتوقع معاقبة طبيب "الأبيض" بسبب فارس جمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يتوقع معاقبة طبيب "الأبيض" بسبب فارس جمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد النجم المصري السابق أحمد حسام "ميدو" السماح لمدافع المنتخب الوطني فارس جمعة، إكمال مباراة "الأبيض" أمام أستراليا رغم الضربة القوية على رأسه من فوز بلاده على "الكانغارو" في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

وغرد "ميدو"على تويتر قائلا:"فارس جمعة بطل، ولكن كان يجب على الطبيب الإصرار على إخراجه من الملعب، ويجب العمل على نصيحة كل اللاعبين بأن يخرجوا من الملعب فورا إذا شعروا بأي خطر على حياتهم، وعدم محاولة استكمال اللعب مهما كانت الظروف ومهما احتاج فريقك إليك، حياة اللاعبين أهم من أي مباراة كرة قدم".

وتابع ميدو الذي توقع توجيه إنذار من الاتحاد الدولي لطبيب المنتخب الإماراتي: "لا تشجعوا اللاعبين على محاولة استكمال أي مباراة إذا شعروا بأي ألم أو شعور بخطر على حياتهم، والتوقف عن ممارسة اللعب فورا وإخطار من حولهم إذا استطاعوا، حتى ولو بالإشارة، خاصة اللاعبين صغار السن، وإصرارك على العودة للملعب قد يعرضك للوفاة فورا، وحياتك أهم من أي مباراة كرة قدم".