315 صقاراً يتنافسون في مسابقات الملواح في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تنافس 315 صقاراً في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى في الأشواط المخصصة للسعوديين في فئة «الحر - قرناس». تنافس 315 صقاراً في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى في الأشواط المخصصة للسعوديين في فئة «الحر - قرناس». وشهدت منافسات اليوم نتائج مميزة في سباقات الملواح (السرعة) للطير الحر ضمن مسابقات فئة الطيور المدرجة في المھرجان. وجاءت نتائج الشوط الرابع من مسابقة الملواح «الدعو» 400 متر (الحر- قرناس) كالتالي: المركز الأول: مشتاق لصاحبه ارميزان عبدالله الدوسري18.777 ثانية. المركز الثاني: مزعل لصحابه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 18:994 ثانية. المركز الثالث: نبراس لصاحبه فيصل خلف الشراري بزمن 19:997 ثانية. وفي الشوط الخامس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول: نايف لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري بزمن18.758 ثانية. المركز الثاني: جهام لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 19:079 ثانية. المركز الثاني: مزعل لصاحبه سعيد عيد المري بزمن 19:362 ثانية. وفي الشوط السادس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول: وقاد لصاحبه محمد علي المري بزمن 19:643 ثانية. المركز الثاني: سلاب لصاحبه فيصل فاهد الهاجري بزمن 19:672 ثانية. المركز الثالث: جهام لصاحبه سلطان بن عويض العنزي بزمن 20:681 ثانية. والشوط السابع: المركز الأول: شبابي لصاحبه محمد إبراهيم البوعينين بزمن 19.536 ثانية. المركز الثاني: جهام لصاحبه ناصر عبدالله الدوسري بزمن19.701 ثانية. المركز الثالث: نواف لصاحبه محمد عبدالله المحيمل بزمن20.333 ثانية. والشوط الثامن: المركز الأول: لطام لصاحبه حمود فهد زومان بزمن19.777 ثانية. المركز الثاني: مختار لصاحبه حميد محمد المنصوري بزمن19.437 ثانية. المركز الثالث: نمران لصاحبه عبدالمجيد سيار العنزي بزمن19.441 ثانية.



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