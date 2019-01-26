شكرا لقرائتكم إشبيلية يضرب ليفانتي بالخمسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق اشبيلية فوزاً عريضاً على ليفانتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت أهداف إشبيلية عن طريق وسام بن يدر، أندريه سيلفا، فرانكو فازكويز، بابلو سارابيا، وكوينسي بروميس فى الدقائق 48 و60 و71 و80 و90 من عمر المباراة.

ورفع اشبيلية رصيده إلى 36 نقطة وارتقى للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد الذي تراجع للمركز الرابع بينما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وإستعاد إشبيلية ذاكرة الإنتصارات في مسابقة الدوري الإسباني والتي غابت عن النادي الأندلسي في أخر 4 مباريات قبل أن يتغلب على ليفانتي.

ويستعد إشبيلية لمواجهة برشلونة الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس اسبانيا.

وكان إشبيلية تفوق على برشلونة في مباراة الذهاب التي أقيمت الاربعاء الماضي بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بهدفين دون مقابل.