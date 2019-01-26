محمد صلاح يهدي قميصه لولي عهد دبي

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جدة - عمرو شويل أهدى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، قميصه لحمدان بن محمد راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى. وتوجه الفريق الإنجليزى لدولة الإمارات منذ أيام لخوض معسكر مغلق مستغلا فترة عدم خوض مباريات حتي الأربعاء التي يواجه فيها ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي. كان محمد صلاح قد التقي ولي عهد دبي علي هامش تواجده منذ فترة قصيرة في الإمارات للحصول علي جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي باعتباره من أهم الشخصيات الرياضية الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، وقام محمد صلاح بمنح قميصه لولي العهد بإمارة دبي.

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