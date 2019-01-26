شكرا لقرائتكم تعديلات في مواعيد 4 مباريات لليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن تغيير مواعيد العديد من مباريات الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال شهر مارس القادم.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مباراة "ديربي الميرسيسايد" ضد إيفرتون التي ستقام على ملعب "جوديسون بارك" تحدد لها الاحد الثالث من مارس القادم وبالتحديد في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

كما تحدد الاحد العاشر من مارس القادم وبالتحديد في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، موعداً لمباراة ليفربول وبيرنلي بملعب "آنفيلد"، كما يحل ليفربول ضيفاً على فولهام بملعب "كرافين كوتاج" يوم الاحد 17 مارس القادم على أن تنطلق المباراة في الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

ويلعب ليفربول ضد توتنهام على ملعب "آنفيلد" يوم الأحد الموافق 31 مارس في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.