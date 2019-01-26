شكرا لقرائتكم طولان يعلن قائمة زعيم الثغر لمواجهة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندري على اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدورى الممتاز المقرر لها بعد غد الاثنين . وضمت القائمة كل من : حراسة المرمى : محمود الزنفلى وصبحى سليمان الدفاع : محمد عبد الرازق ''بازوكا'' ودلاس سيلفا و محمد أنور و محمود رزق و محمود شعبان و هشام صلاح و محمد ناصف و السيد سالم و كريم الديب و كريم ممدوح . الوسط : نور السيد وأحمد نبيل "مانجا " وخالد الغندور وأحمد توفيق وعمار حمدى الهجوم : رزاق سيسيه و تونى سليفا و توشكا و محمد ناجى جدو و أحمد داوودا . ويغيب كل عن الحارس الهانى سليمان والمهاجم خالد قمر بسبب الايقاف وصبرى رحيل و محمد عبد المجيد وفوزى الحناوى للإصابة .

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