شكرا لقرائتكم الهلال يسعى لاستعادة طريق الانتصارات على حساب الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران من جديد بلقاءين حيث يسعى الهلال للتمسك بصدارته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، ويستضيف الفتح نظيره القادسية، في افتتاح المرحلة 17 من المسابقة.

وتوقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 14 يوماً، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا والتي غادرها من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام اليابان بهدف نظيف.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع الهلال للتمسك بصدارته حينما يواجه مضيفه الفيحاء الجريح.

ويبحث الهلال عن العودة لنغمة الانتصارات عقب توقفها في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام قطبي القصيم التعاون والرائد 2-2 و1-1 على التوالي.

وتنفس البرتغالي جورجي جيسوس الصعداء عقب عودة لاعبيه الدوليين علي البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك وسالم الدوسري وعبدالله عطيف، في حين لن يشارك سلمان الفرج بسبب الاصابة.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن تضميد جراحه عقب تلقيه خسارة ثقيلة من أمام النصر 6-صفر في كأس الملك الاسبوع الماضي.

ويواجه الصربي سلافيو موسلين مدرب الفيحاء مشكلة الغيابات حيث لن يشارك المدافع توفيقربوحيمد بسبب الإيقاف بالإضافة إلى الحارس الكولومبي كريستيان بونيا والذي انتهى موسمه عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة النصر الماضية. وتعاقدت إدارة سعود الشلهوب مع السويدي ناهير بيشارا، بالإضافة الى حارس المنتخب الأردني عامر شفيع واللذين من الممكن مشاركتهما في اللقاء.

الفتح والقادسية

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن جلوي بالأحساء، يسعى الفتح الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف نظيره القادسية.

ولم يعرف الفتح طعم الانتصارات في المراحل الأربع الماضية، حيث خسر أمام الوحدة وتعادل أمام الفيصلي والاتفاق والنصر، ليحتل المركز 11 برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل يبحث القادسية عن استعادة توازنه والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلتين السابقتين.

وتلقى القادسية خسارتين متتاليتين أمام الباطن واتحاد جدة في آخر مرحلتين ليحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة.