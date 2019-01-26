شكرا لقرائتكم الشباب يخالص المدافع جمعان الدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان مخالصة مالية مع المدافع جمعان الدوسري، لينضم إلى مجموعة من اللاعبين تم تسريحهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة الشباب قد خالصت الثنائي لاعب الوسط مشاري الثمالي، بالإضافة إلى الحارس راغد النجار، والذي انتقل إلى فريق الفيصلي في صفقة انتقال حر.

وكان الدوسري قد انضم إلى الشباب صيف 2017 قادماً من الاتفاق في صفقة انتقال حر، موقعاً مع النادي العاصمي عقداً احترافياً يمتد حتى صيف 2020.

ولعب الدوسري (31 عاماً) مع الشباب 5 مباريات فقط منذ انضمامه إلى الفريق، جميعها في الموسم الماضي، بينما استبعده الروماني ماريوس سوموديكا من حساباته الفنية خلال هذا الموسم.

وسبق للدوسري الفائز بلقبي الدوري مع النصر، أن مثل نادي الرياض "درجة ثانية" والاتفاق بالإضافة إلى النصر والشباب.