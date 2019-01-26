بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش لإحراز لقبه الكبير الثالث تواليا

اسماء السيد - سيحاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يلتقي منافسه الإسباني رافايل نادال الثاني في نهائي بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام، الاحد في ملبورن.

ويتمثل الهدف الأول لديوكوفيتش بإحراز لقبه الثالث الكبير تواليا بعد تتويجه في بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي والولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، أما الهدف الثاني فالانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في أستراليا حيث يتساوى حاليا مع السويسري روجيه فيدرر ولكل منها 6 ألقاب.

ويأمل اللاعبان ايضا في تقليص الفارق في عدد الألقاب الكبيرة عن فيدرر صاحب الرقم القياسي ب20 لقبا، حيث يملك نادال 17 وديوكوفيتش 14. وإذا نجح ديوكوفيتش تحديدا، سينفرد بالمركز الثالث الذي يتقاسمه حاليا مع الأميركي بيت سامبراس.

والمواجهة هي الرقم 53 بين اللاعبين ويتفوق ديوكوفيتش بفارق ضئيل من خلال تحقيقه الفوز في 27 مباراة مقابل 25 لنادال، كما انها المواجهة الثامنة بينهما في نهائي على لقب كبير ضمن الغراند سلام ويتفوق نادال بنسبة ضئيلة أيضا لأنه فاز في أربع مواجهات بينها الثلاث الأخيرة تواليا مقابل 3 للصربي.

-نهائي اسطوري-

وكانت أبرز مواجهة بينهما في نهائي استراليا بالتحديد عام 2012 عندما استمرت المباراة الماراتونية على مدى 5 ساعات و53 دقيقة في أطول مباراة نهائية في الغراند سلام حسمها "ديوكو" في صالحه في المجموعة الأخيرة بنتيجة 7-5. وقد وضف النقاد تلك المباراة بأنها الأفضل في تاريخ بطولات الغراند سلام.

كما التقى اللاعبان 14 مرة في احدى البطولات الكبرى ويتفوق نادال أيضا بتسعة انتصارات مقابل 5 هزائم.

واعترف ديوكوفيتش بأن نادال هو الغريم الأعظم له طوال مسيرته بقوله "نادال هو بلا شك المنافس الاعظم لي في مسيرتي على مختلف نوعية الأراضي. المواجهات ضده هي ما جعلت ما أنا عليه الآن".

ولم يجد كلا اللاعبين أي صعوبة في تخطي الدور نصف النهائي، حيث تغلب نادال على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيبايس 6-2 و6-4 و6-صفر في ساعة و46 دقيقة، في حين وضع ديوكوفيتش حدا لمغامرة الفرنسي لوكا بوي وتغلب عليه 6-صفر و6-2 و6-2 في ساعة و25 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش عن مواجهته لنادال في النهائي "هذا النوع من المباراة هو الذي تتطلع اليه في مسيرتك. نهائي غراند سلام ومواجهة أفضل منافسيك في عز عطائهم. لا يمكنني ان أطلب أكثر من ذلك، هذا ما أريده".

وكان ديوكوفيتش تخطى الياباني ني نيشيكوري 6-1 و4-1 ثم بانسحاب الاخير في ربع النهائي اي انه يدخل النهائي من دون اي ضغط بدني.

ويخوض اللاعبان النهائي بعد معاناتهما من إصابة العام الماضي. وكان ديوكوفيتش خضع لعملية جراحية في المرفق بعد خروجه مبكرا من بطولة أستراليا العام الماضي، وعاد الى الملاعب في القسم الثاني من الموسم فضرب بيد من حديد بإحرازه بطولة ويمبلدون ثم فلاشينغ ميدوز ما سمح له باستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي.

أما نادال، فاضطر الى الانسحاب من بطولتي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز بداعي الاصابة وخضع لعملية جراحية في كاحله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وخاض نادال مشوارا مثاليا في البطولة حتى الآن لانه لم يخسر أي مجموعة.

يذكر ان ديوكوفيتش سيحتفظ بالمركز الأول عالميا بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.