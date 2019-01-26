شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُفضل "بوطيب" عن أحداد فى تشكيل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، المهاجم المغربى خالد بوطيب عن مواطنه حميد أحداد حيث سيواصل منحه فرص أكبر للمشاركة خلال المباريات المقبلة بداية من مواجهة المقاصة حيث يرى المدير الفنى السويسرى إن بوطيب سوف يخدم طريقة لعبه عن حميد أحداد.

ضم السويسرى كريستيان جروس، خالد بوطيب لأول مرة إلى قائمة الزمالك فى المباراة الماضية أمام بيراميدز ودفع به لدقائق معدودة فى نهاية المباراة كبديل ولم يدفع بأحداد وسيواصل المدرب السويسرى اعتماده على بوطيب خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر حيث سيدخل فى منافسة مع عمر السعيد على حساب المشاركة كأساسى فى حالة تألقه خلال المشاركة كبديلا مع الأبيض.

ومن المقرر أن فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته غدا الأحد، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الأسبوع العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح جروس، اللاعبين، راحة سلبية على مدار اليوم بعد التعادل الإيجابى مع بيراميدز بنتيجة 3 / 3.